Alla vigilia della partita di campionato contro il Torino, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club: “A questo punto la continuità è l'unica cosa che conta. Di solito facciamo fatica a trovarla, in questi giorni abbiamo lavorato per dare valore alla vittoria con la Lazio, nel risultato ma anche nella prestazione e nell'atteggiamento. Giocando come lunedì sera possiamo ottenere il massimo in ogni partita”.

“Torino sempre difficile da affrontare"

Poi ha aggiunto: “Contro il Torino non è mai facile giocare, per il modo che ha di interpretare le gare. La squadra di Juric ti aggredisce, ma noi lo sappiamo e cercheremo di rispondere. Sarà una partita dispendiosa e dai ritmi altissimi, dovremo farci trovare pronti da questo punto di vista. I giorni per recuperare le energie li abbiamo avuti, ora siamo concentrati sul campionato e poi da domenica penseremo alla Conference League".

“Dodô tornerà tra i convocati”

Infine: “Dopo la Lazio ho detto ai ragazzi che, nel momento in cui mettono questa qualità e questo atteggiamento, si possono fare prestazioni e risultati importanti. Per domani sarà convocato Dodô, siamo contenti del percorso che sta facendo crescendo progressivamente di condizione. E' importante per lui tornare a respirare l'aria delle partite vere”.