A Sportitalia ha parlato Diego Cognigni, che è stato a lungo scout e come consulente di mercato in Polonia. Lunghe le sue considerazioni su Karol Borys, centrocampista classe 2006 dello Śląsk Wrocław seguito dalla Fiorentina:

“Lui al livello di Lewandowski come talento? Non sono d'accordo. Se fosse stato al livello di Lewandowski, così dominante, avrebbe giocato già ad un altro livello. Non dico uno molto alto, ma se è vero che lo Śląsk Wrocław adesso naviga nelle parti alte della classifica, fino a qualche mese fa si trovava invece in acque profonde. In un contesto simile, in qualche modo lo spazio lo avrebbe trovato. Ancora si deve sviluppare fisicamente. Già lo avevo proposto a squadre italiane, anche se non posso farne i nomi. L'anno scorso ha rinnovato fino al 2026, ma prima era in scadenza nel 2024. Insomma, era una bella occasione, muovendosi nel modo giusto. Confermo comunque che sia un prospetto sul quale puntare".

E sui profili simili a lui: “Di solito non faccio paragoni, ma se devo pensare ad uno con movenze e fisico simili, come caratura direi che potrebbe essere uno come Dybala. Non dico che il talento sia lo stesso, ma come fisionomia e percorso, li voglio accostare. Ok, Karol può giocare come esterno e rientrare, ma io lo vedo come un trequartista o una seconda punta. Insomma, lo vedo a fare una carriera come Paulo. Usa sia il destro che il sinistro, tatticamente è molto intelligente, la palla gli rimane sempre incollata ai piedi. Essendo intelligente, sa di essere piccolino e quindi, esattamente come Dybala, cerca di evitare certi tipi di contrasto. Ma da questo punto di vista probabilmente deve svilupparsi un attimo".

E sull’interesse della Fiorentina: “Se arrivasse ora, questi mesi gli servirebbero per adattarsi. Poi dalla prossima stagione comincerebbe a fare qualche apparizione sporadica. A livello di posizione dietro le punte, assolutamente. Giochi con due attaccanti? Metti lui dietro che smista e crea. In più dà fantasia alla manovra. Alla Fiorentina di Italiano manca solo che il reparto avanzato segni di più e lui farebbe certamente il caso. Perché quando ha la palla fra i piedi ottiene attenzioni particolari dai difensori liberando spazi, conquistando punizioni dal limite e cose così. Lo seguono tante squadre, in Inghilterra ha già svolto provini. Poi ci sono le squadre olandesi e non solo le top. Io spero che scelga la Fiorentina. Non tanto per il fatto che sono italiano, quanto perché ho visto quanti connazionali si sono bruciati facendo un salto troppo grande subito".

E infine: “L’Italia è perfetta per lui perché anche fisicamente lui ha bisogno di crescere come dicevo. È per questo che è stato scartato nei provini con i club inglesi. Io per il bene che voglio a questi talenti polacchi spero che possano sempre fare questo step, una scelta mirata in un ambiente in cui possano crescere con calma. Quindi seguendo questo ragionamento ci sono ottime possibilità che accetti la Fiorentina, secondo me, club che permette proprio questo: di non essere trattato come merce, ma un giocatore sul quale puntano. E se senti fiducia e ci metti impegno, da qualche parte arrivi. O comunque fai un percorso migliore rispetto a chi entra in un gruppo di squadre e gira a destra ed a manca. Spero sia così"