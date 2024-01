Balda: "Vogliamo vendere Borys ora per non rischiare di perderlo a zero. Ecco quanto chiediamo"

Le parole del ds dello Slask su Borys

A slasknet.com ha parlato il direttore sportivo dello Śląsk Wrocław David Balda in merito al futuro del classe 2006 Karol Borys, seguito con attenzione anche dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “Non mentirò. C'è una clausola scritta nel contratto di Karl. Si attiva solo a fine stagione ed è valida anche per le stagioni successive. Non c'è alcuna clausola rescissoria in questa finestra di mercato. Per lui ci aspettiamo un'offerta da almeno due milioni di euro più interessi e bonus”.

"Il contratto di Karol scade a fine giugno 2026 e non si sa se vorrà prolungare. Se non lo facesse potrebbe partire gratis e vorrebbe dire che abbiamo costruito un talento per poi regalarlo. Non avrebbe senso. Dobbiamo considerare le offerte di vendita adesso".

La richiesta dei polacchi

Secondo quanto riporta Piotr Koźmiński del portale "WP Sportowe Fakty" più nel dettaglio: lo Śląsk Wrocław vuole guadagnare almeno 2,5 milioni di euro dalla vendita del suo talento e assicurarsi il 20% dell'importo del prossimo trasferimento del ragazzo.