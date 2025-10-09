Fiorentina, va in scena il confronto. La dirigenza: Milano occasione di rinascita e di svolta

leri al Viola Park, la Fiorentina ha ripreso i propri allenamenti dopo i due giorni liberi concessi alla squadra dal tecnico, Stefano Pioli.

Momento di confronto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è stato anche un inevitabile momento di confronto dopo la sconfitta, la terza in campionato, subita domenica scorsa ad opera della Roma.

Analisi generale

Un'analisi di tutto quello che non ha funzionato durante la partita. Nel gruppo, si legge sulla ‘rosea’, c'è grande compattezza e consapevolezza di quella che è la situazione, ma anche voglia di lavorare al massimo per uscire da questo momento di difficoltà.

Milano momento di svolta

La dirigenza viola vive la trasferta di San Siro contro il Milan, che ci sarà alla ripresa del campionato, come un'occasione di rinascita e di svolta per la stagione.