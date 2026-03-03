Allenatore e tifoso della Fiorentina, Roberto Malotti ha parlato a Il Salotto del Calcio su TVL commentando la disastrosa sconfitta viola in casa dell’Udinese.

“Dopo una partita del genere Vanoli deve riuscire a far arrivare un messaggio con qualcosa di positivo, i calciatori si rendono conto della figura che hanno fatto e servirà gestire l’umore della squadra. Emerge una mancanza di simbiosi tra allenatore e giocatori, purtroppo. Aver preso 7 gol nelle ultime due partite è una cosa tragica. Perché cambiare un qualcosa che va bene e sta andando bene nelle ultime gare? Con Como e Pisa si era vista una crescita… e invece si è stravolto tutto, un errore gravissimo da parte di un allenatore di Serie A, che deve mettere in conto certe cose”.

‘Rugani non è un fenomeno, se poi non è in condizione…’

“Do un po’ anche colpa a Paratici, un direttore di esperienza che arriva e deve aiutare in un ambiente con difficoltà gestionali assolute. Dovendo consigliare Vanoli, è sbagliato a prescindere schierare Rugani non in condizione, al di là della prestazione che ha fatto. Già non è un fenomeno, se poi lo si fa giocare non al 100%… un calciatore va inserito pian piano, non si può pensare che un tempo in amichevole con la Primavera possa bastare per rientrare dopo mesi di assenza, questo è fare del male anche al calciatore”.

‘Cambiare allenatore ora? Si rischia di fare ancora peggio’

”Non credo che verrà sostituito Vanoli, non so nemmeno quanto sarebbe giusto in questo momento… chi vai a prendere? Si rischia di fare ancora più confusione… a meno che Paratici non porti un allenatore preciso, individuato, con cui ha già lavorato. Cambiare per cambiare ora non ha senso, si rischia di fare peggio, certo è che Vanoli va aiutato, perché non faccia più gli errori concettuali visti a Udine”.