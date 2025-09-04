L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato a Radio Sportiva, commentando la complicatissima separazione in casa di Lookman all’Atalanta, avendo modo di fare un parallelo con la sua esperienza in viola.

‘L’Atalanta ne ha fatto una questione di principio, ma ora…’

“La situazione di Lookman? All’Atalanta è già la seconda volta che succede una cosa del genere, dopo Koopmeiners. La dirigenza bergamasca ha tenuto duro, ora però la miglior cosa sarebbe trovare una sistemazione a mercato aperto. L’Atalanta ne ha però fatto una questione di principio, lo cede solo a titolo definitivo all’estero ma è difficile oggi viste le cifre per il calciatore. È complicata, ma sono cose che succedevano già molti anni fa”.

‘Andai a parlare con Batistuta insieme ad Antognoni’

“Ricordo quando con Antognoni andammo a Roma da Batistuta, per parlare con lui e il manager Aloisio per convincerlo. Non voleva andare in ritiro a Roccaporena e voleva andarsene dalla Fiorentina. Ci sono queste situazioni, e bisogna gestirle con intelligenza”.