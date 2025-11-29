Benalouane: "La Fiorentina rimarrà sempre una grande squadra, ma ora deve salvarsi. Contro l'Atalanta sarà decisiva"

In un'intervista a tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex difensore della Fiorentina Yohan Benalouane, doppio ex della prossima sfida contro l'Atalanta. Tra gli argomenti toccati anche la situazione in casa viola alla vigilia della partita contro la Dea.

Sulla Fiorentina

"La Fiorentina rimarrà sempre una grande squadra. Oltre al campionato, stanno affrontando una competizione importante come la Conference, e perdere più volte non aiuta. Il cambio in panchina non è stato facile neanche per loro, ma credo che si possano risollevare".

La partita contro la Dea

"La Fiorentina deve salvarsi, e quindi per loro sarà decisiva. Per l'Atalanta è una partita per confermare il bel momento in Champions, con l'obiettivo di ritornare in quella zona che le compete: cioè l'Europa".

Palladino a Bergamo

“Raffaele lo conosco molto bene: ho giocato con lui a Parma, Palladino è una persona di cuore e capace di gestire un gruppo. Questo aspetto lo ha portato a fare grandi cose sia da calciatore che, soprattutto, da allenatore. Con il lavoro l'Atalanta si riprenderà, e Palladino può fare molto bene a Bergamo”