Se l'attacco piange... il centrocampo non ride: due assenze certe e un dubbio per Palladino

La partita di domenica contro il Bologna sarà decisiva per continuare a sperare nella qualificazione europea; la Fiorentina però dovrà fare i conti con una situazione emergenziale che complica, e non poco, la situazione.

Gli assenti

Oltre all'attacco in emergenza totale, anche il centrocampo viola dovrà patire qualche assenza. Il perno della mediana viola Danilo Cataldi è fermo ai box dalla sfida d'andata contro il Betis e non sembra grado di recuperare per la partita contro la compagnie di Vincenzo Italiano. L'altra assenza sicura, stavolta per squalifica dovuta ad un cartellino giallo rimediato a Venezia, è quella di Michael Folorunsho.

I probabili titolari

Secondo il Corriere dello Sport Palladino non dovrebbe comunque discostarsi troppo rispetto alle ultime formazioni schierate. Sulle mezzali difficile non mettere Mandragora e Fagioli, nonostante un ultimo periodo un po' sottotono per l'ex Juventus. Il dubbio invece riguarda il perno della linea mediana, il ballottaggio è fra Adli e Richardson, con il marocchino meno adatto a ricoprire quel ruolo, ma in un periodo di forma migliore rispetto all'ex Milan.