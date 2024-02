A Lady Radio ha parlato Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola: “Dopo 5 anni son tornato a vedere la Fiorentina dal vivo. Il tifo viola è splendido, ma in campo il pareggio non va bene. La linea difensiva non è stata attenta, Sottil non ne ha presa una, la sua prova è stata orribile, inquietante".

"Mi devo scusare con Biraghi, con lui sono stato un po' troppo pesante nei giorni scorsi. Non dovevo cascare in una terminologia sbagliata, ho sbagliato i toni. Mi scuso, davvero. Ho sbagliato di brutto”.