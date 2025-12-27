L'unica squadra che 'assolve' la Fiorentina dall'essere la peggiore d'Europa

La stagione della Fiorentina torna ad essere un incubo: se la vittoria contro l'Udinese aveva momentaneamente donato ossigeno ai viola e ai propri tifosi, la sconfitta odierna ha rimesso l'ambiente coi piedi per terra. Tuttavia c'è chi sta peggio, anche ai piani alti.

Le ultime dalla Premier

Infatti, si è da poco conclusa Liverpool-Wolverhampton, coi primi che hanno vinto per 2-1: le reti di Gravenberch e Wirtz hanno sigillato l'incontro prima che Bueno accorciasse le distanze. Titolare, nelle file dei Reds, anche Federico Chiesa: partita abbastanza anonima per l'ex Fiorentina. La notizia, però, la dà proprio il risultato.

Avvio disastroso

A onor di cronaca, non è stata una pessima partita da parte degli ospiti, che anzi hanno lottato con le unghie e con i denti contro una squadra più attrezzata. Eppure, questa è la sedicesima sconfitta raccolta dal Wolverhampton in campionato… su diciotto partite. Avvio shock che non accenna ad attenuarsi: agli arancionero manca ancora la vittoria in campionato, avendo un divario di ben sedici punti dalla salvezza. Una situazione talmente complicata per l'unica squadra con la quale la Fiorentina non farebbe a cambio, oggi.