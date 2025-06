Dopo Fazzini a centrocampo, ecco il primo acquisto in difesa della Fiorentina: fissate le visite mediche di Viti

La Fiorentina è in procinto di ufficializzare il secondo acquisto del suo calciomercato (aspettando il via libera definitivo per Edin Dzeko, che intanto ha già visitato il Viola Park). Dopo aver concluso l'arrivo di Jacopo Fazzini dall'Empoli, a titolo definitivo, sta per giungere a Firenze il difensore centrale Mattia Viti, di proprietà del Nizza. L'operazione è un prestito con diritto di riscatto, per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, domani Viti svolgerà le visite mediche per la Fiorentina. Il centrale firmerà il suo nuovo contratto proprio nella giornata di martedì.