E ora fa paura perfino Zaniolo: a Udine la dimensione ritrovata dall'ex pupillo di Pradè, dopo i 6 mesi disastrosi a Firenze

L'aveva probabilmente già cercato in diverse campagne acquisti precedenti, riuscendo a prenderlo solo a gennaio 2025: parliamo di Nicolò Zaniolo che dopo sei mesi disastrosi a Firenze, dove l'aveva portato Pradè, si è rimesso in gioco a Udine e sta trovando davvero la sua nuova dimensione. E tra i pericoli principali di oggi c'è proprio lui: l'ex romanista fa paura, c'è poco da fare.

Uno scenario inimmaginabile a pensare allo Zaniolo che con Palladino non incideva neanche per sbaglio e non poteva garantire i pochi minuti di qualità richiesti. La sua avventura anzi, si era chiusa malamente con l'episodio della rissa nello spogliatoio della Roma Primavera al Viola Park. Ci mancava solo l'ex scadente con voglia di rivalsa.