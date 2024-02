L'Italia Under 17 cade a Coverciano contro la Francia. I due talenti della Fiorentina non riescono a graffiare

Stop a Coverciano per l'Italia Under 17

Esce sconfitta l'Italia Under 17 di mister Massimiliano Favo dalla prima delle due amichevoli contro i pari età della Francia in programma allo stadio Enzo Bearzot al centro tecnico di Coverciano. I transalpini si impongono 1-0 grazie al gol nella ripresa firmato con un beffardo e molto casuale tirocross al 65' da Iliesse Sahli, calciatore del Nizza. Del gruppo degli Azzurrini fanno parte due calciatori della Fiorentina Under 17 di Capparella che sta dominando il proprio campionato: si tratta di Davide Atzeni e Stefano Maiorana.

Pomeriggio complicato per i due giovani della Fiorentina

Il centrocampista Atzeni entra al 59' al posto di Di Nunzio portando la consueta intensità ma non riesce a lasciare particolarmente il segno nella mezz'ora concessagli. Al 76' è il momento di Maiorana ma neppure l'attaccante autore di 18 reti in 15 presenze con la Fiorentina in stagione punge la difesa francese, che concede veramente le briciole all'attacco dell'Italia. Giovedì prossimo i giocatori italiani potranno provare a rifarsi.