L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato a Toscana Tv dopo l’eliminazione della squadra di Palladino dalla Coppa Italia, nella gara del Franchi contro l’Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

‘Brutto uscire così, la Coppa Italia è un percorso importante’

“L’Empoli ha giocato una buona partita sfruttando un errore della Fiorentina per andare in vantaggio e poi non ha rubato niente. È un peccato perchè giocando con la squadra quasi titolare, contro un Empoli venuto non per passare il turno ma far giocare chi gioca meno, trovarsi ad essere eliminati non è bello. La Coppa Italia è un percorso importante e lo dimostrano gli ultimi anni, tutti ci tengono… non è certo una coppetta, chi la vince ottiene l’Europa League e non scordiamo i soldi che porta la Supercoppa in Arabia. L’eliminazione è una brutta cosa”.

‘L’approccio è stato sbagliato, la difesa ha giocato male’

“Quanto accaduto a Bove non c’entra niente con la prestazione. Non cerchiamo forzature. Scorie per la gara col Cagliari? Perdere una partita come quella con l’Empoli fa proprio male. La Fiorentina nella sua testa sembrava quasi un ‘invincibile’, ma con l’Empoli forse c’è stato anche un approccio sbagliato, vedendo che gli ospiti schieravano tante seconde linee. Invece bisogna sempre andare a cento all’ora… col Cagliari sarà una partaccia. La difesa ha giocato male, non c’entra niente il fatto che abbia giocato Terracciano. È ridicolo dargli la colpa per l’eliminazione della Fiorentina. Chi può giocare al posto di Adli? Un calciatore adatto poteva essere Bianco, un’idea potrebbe essere riprenderlo a gennaio”.