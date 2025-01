Momento critico (e di riflessione) anche per la Fiorentina Femminile. Un altro 1-1 amaro per i colori Viola

Come per la Prima Squadra, anche la Fiorentina Femminile ha ottenuto soltanto un pareggio (per 1-1) senza costi riuscire a interrompere la striscia negativa senza vittorie.

Momento NO anche al Femminile

È finita 1-1 col Sassuolo, squadra largamente inferiore alle ragazze di De La Fuente, che subiscono il gol dell’ex Philtjens al 35′, ma trovano il pareggio su rigore con Severini al 43′. Le Viola restano così quarte in classifica a quota 27 punti, con la Roma terza a 4 lunghezze di distanza, ma anche a -7 dall'Inter seconda. Per non parlare degli undici punti di differenza con la prima piazza, occupata attualmente dalla Juventus.

De La Fuente non riesce a ritrovare la quadra

Dopo il KO di La Spezia in Supercoppa Italiana, le giocatrici del tecnico spagnolo non sembrano più in grado di arrivare al successo. Tant'è che, come per la compagine maschile, anche al femminile sono giorni di riflessione attorno alla figura dell'allenatore. Il posto di De La Fuente non è più così saldo, la frattura creatasi dopo il 3-1 subito dalla Roma potrebbe non esser più colmabile.