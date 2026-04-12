Il Genoa torna a vincere e si rimette a distanza di sicurezza dalla Fiorentina: la salvezza è ora a un passo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La domenica di Serie A si apre col lunch match del Ferraris tra Genoa e Sassuolo, terminata 2-1 in favore dei padroni di casa.

La cronaca della partita

La partita si sblocca in favore dei padroni di casa dopo appena 18 minuti, grazie a un gran tiro dalla distanza del solito Malinovskyi che la mette sotto al sette: sarà l'unica rete del primo tempo. Nell'intervallo, poi, un litigio nel tunnel costa caro alle due squadre che perdono per espulsione diretta Ellertson (Genoa) e Berardi (Sassuolo). Al rientro nella ripresa meglio gli ospiti, che trovano la rete del pareggio al 57': calcio d'angolo incornato da Muharemovic, Bijlow respinge male, Koné è il più svelto a ribadire in rete. Ma all'84' il Genoa ritorna davanti: bella azione manovrata tra Messias e Sabelli, Muric esce con poca convinzione e il brasiliano trova il tocco che spalanca la strada a Ekuban per il 2-1 a porta sguarnita.

La classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 72, Napoli 65, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Genoa 36, Parma 35, Cagliari 33, Fiorentina 32, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.