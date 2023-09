Casini: "Dobbiamo lavorare su evidenti problemi di sicurezza. E lanciamo un appello alla Fiorentina, sentirò presto il presidente Commisso"

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha segnalato alcuni problemi intorno al Viola Park a Radio Bruno Toscana: “Il Comune ha messo a disposizione un’area parcheggio, che ha la possibilità di ospitare fino a 200 auto, fin dall’inizio del ritiro della Fiorentina. Ma il punto vero su cui lavorare, per il quale sentirò anche il presidente Commisso, è la presenza dei genitori che stanno a piedi lungo il bordo della strada”.

E aggiunge: “Tutto ciò crea problemi di sicurezza evidenti, sia per loro che per le auto che arrivano. La possibilità di vedere gli allenamenti delle giovanili, visto che la siepe non è ancora abbastanza alta, convince i genitori a sbirciare da fuori”.

Cosa fare? “Adesso ci sarà da sentire la Fiorentina. La mia proposta, prima di tutto, sarà ospitare i genitori all’interno, ovviamente nelle aree già agibili. Eccetto gli stadi specifici, tutto il resto è agibile. In ogni caso va trovata immediatamente una soluzione, per quanto tampone”.

Infine, un messaggio ai genitori: “Se il tutto non è ancora accessibile (e non è responsabilità del comune), non presentarsi sulla strada. E la Fiorentina ascolti le richieste”.