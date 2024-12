Potrebbe essere già finita l'avventura di Castrovilli alla Lazio. Addio in vista a gennaio?

Potrebbe essere già finita l'avventura dell'ex Fiorentina Gaetano Castrovilli alla Lazio. Come scrive il giornalista Alfredo Pedullà su sportitalia.it, il suo contratto con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno e c’è un’opzione biennale di rinnovo a un certo numero di presenze, ma a questo punto della stagione è difficile che venga raggiunto quel tetto e che venga esercitata.

Anzi, come si legge, è possibile che già a gennaio le strade possano dividersi, in modo da permettere a Castrovilli di individuare un’eventuale soluzione che gli permetta una maggiore visibilità. Non siamo alle decisioni definitive, ma la tendenza (da confermare) è questa.