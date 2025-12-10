L'idea per la difesa si chiama Becao. E il centrocampista potrebbe arrivare dall'Atalanta

All'interno della Fiorentina si lavora anche sul fronte mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ai viola serve un rinforzo in difesa e uno a centrocampo.

L'idea per la difesa

E per la ‘rosea’ sul taccuino del direttore sportivo, Pietro Goretti, è stato inserito il nome di Rodrigo Becao, 29 anni, un ottimo passato a Udine e attualmente fuori rosa col Fenerbahce. Su Becao ci sarebbe pure l'interessamento di José Mourinho e del suo Benfica e il calciatore a gennaio lascerà il club turco.

I nomi per il centrocampo

A centrocampo si cercano elementi che già conoscano il nostro campionato. Uno di questi potrebbe essere l'atalantino, poco utilizzato, Marco Brescianini che piace parecchio. Così come piace il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, classe 2004, anche lui messo da parte da Gian Piero Gasperini.