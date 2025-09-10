Un recupero difficile: al via l'operazione zero rischi

E'difficile, per non dire molto difficile, che Albert Gudmundsson possa esserci contro il Napoli. L'attaccante della Fiorentina proverà sicuramente a recuperare in tempo per il match che segna l'esordio casalingo della squadra ma, forse, l'islandese non ce la farà ad arrivare a questo obiettivo.

Il trauma

Il trauma contusivo/distorsivo alla caviglia rimediato venerdì scorso nella partita giocata dalla propria nazionale contro l'Azerbaigian non è stato fortissimo, ma qualche giorno di recupero serve per poter essere al meglio.

Niente rischi

Subito dopo aver visto le iimmagini di Gudmundsson a terra era scattato immediatamente l'allarme, ma alla fine si può dire lo stesso che non è andata male. Così come scritto nel comunicato arrivato nella giornata di ieri, c'è ancora la possibilità teorica minima che il giocatore ce la faccia a recuperare per sabato, ma nessuno anticiperà i tempi in questo caso: se Gud ce la farà bene, altrimenti tutto sarà rimandato alla successiva gara che i viola giocheranno a Como.