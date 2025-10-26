La probabile formazione della Fiorentina: Pioli ripropone i top, ballottaggio aperto al fianco di Kean

Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina in Serie A, dove attualmente la squadra di Stefano Pioli è fanalino di coda insieme al Genoa. Oggi, contro il Bologna, servono punti obbligatori per risollevarsi.

Le scelte di Pioli

Pioli è pronto a riproporre il 3-5-2 classico, con poche sorprese tra gli interpreti. Confermata la difesa a tre con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. In mezzo al campo ancora Nicolussi Caviglia in regia con Mandragora e Fagioli mezzali. Dodo e Gosens larghi. Accanto a Kean ballottaggio aperto tra Gudmundsson e Fazzini, con il primo al momento in vantaggio.

La probabile formazione

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.