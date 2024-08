Il blitz a Firenze di Giuntoli per sbloccare l'affare Gonzalez e sgretolare definitivamente il "muro" di Commisso

Sono entrati in campo i big per portare a termine l'affare Nico Gonzalez nella giornata di ieri: in particolare il ds bianconero Cristiano Giuntoli che, secondo il racconto de La Gazzetta dello Sport, ieri ha fatto un blitz a Firenze per chiudere l'affare. Lo sforzo finale per sgretolare tutto il muro di carta eretto da Rocco Commisso, che aspettava solo la cifra giusta per far partire un altro suo calciatore in direzione di Torino.