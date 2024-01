Il figlio d'arte per la Fiorentina con Irrati al Var: ecco la squadra arbitrale contro l'Udinese

È stata designata la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro di domenica al Franchi tra la Fiorentina e l’Udinese valido per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A: arbitro Pairetto; assistenti Di Meo – Laudato; quarto uomo Gualtieri; Var Irrati – Avar Aureliano.

Ottavo incrocio, bilancio positivo ma…

Quello di domenica sarà l'ottavo incrocio tra Pairetto e la Fiorentina. Il bilancio recita 3 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi. L'ultima partita dei viola diretta dal fischietto di Nichelino risale a questa stagione, quando la Fiorentina vinse 3-2 al Franchi contro l'Atalanta. Troviamo poi la sconfitta col Bologna nella stagione 2022/23, dove i felsinei passarono in vantaggio grazie ad un calcio di rigore concesso dopo revisione al VAR per un tocco di mano di Barak in un'azione confusa.

Decisioni discusse nei precedenti

Anche nella stagione 2021/22, nella sconfitta per 3-1 contro la Roma, le scelte arbitrali furono decisive, con un rosso a Dragowski per fallo da ultimo uomo e l'espulsione di Zaniolo per doppio giallo. Curioso invece l'episodio con Pairetto in Spal-Fiorentina, vinta 4-1 dai viola nella stagione 2018/19, dove il fischietto di Nichelino nella stessa azione annullò un gol ai biancocelesti per dare un rigore ai viola. Dodici invece gli incroci tra Pairetto e l'Udinese, con un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte.