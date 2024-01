Barak? Non sembra proprio. Il Napoli è vicinissimo a prelevare Traorè dal Bournemouth

L'ivoriano sta per passare al Napoli

Il Napoli sta spingendo per regalare a Walter Mazzarri Hamed Junior Traorè, centrocampista classe 2000 di proprietà del Bournemouth. La trattativa è già in fase avanzata e si sta cercando di chiudere in breve tempo, come riporta Gianluca Di Marzio. Non si concretizzerebbe in questo modo il passaggio dalla Fiorentina agli azzurri del ceco Barak, che piace alla società di De Laurentiis.

Le parti stanno già discutendo delle cifre e il Napoli lavora per chiudere velocemente la trattativa anche per anticipare Milan e Roma, che potrebbero inserirsi nei prossimi giorni (soprattutto la squadra giallorossa).

Niente Barak, adesso Traorè è recuperato e può arrivare senza vincoli

L'ex Sassuolo sta bene ed è pienamente guarito dalla malaria. Nei giorni scorsi Traorè si è sottoposto ad alcuni controlli a Roma ed è stato accertato che è pronto per tornare in campo. I contatti tra le parti si sono intensificati e Traorè potrebbe arrivare in prestito al Napoli senza troppi vincoli. L'operazione evidentemente escluderebbe l'arrivo di Barak in Campania, visto che si tratta di due centrocampisti offensivi.