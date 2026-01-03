Una storia partita male quasi fin da subito e destinata a chiudersi anzitempo: è quella tra Edin Dzeko e la Fiorentina. Il bosniaco non è mai entrato al centro del progetto viola ma d'altronde da un quasi 40enne non si poteva pretendere né la titolarità (il caso Modric è un'eccezione, non certo la regola), né la reattività per fare il subentrate deluxe. Il Corriere Fiorentino attribuisce le responsabilità di questo abbaglio clamoroso a Pioli, con la complicità naturalmente di Pradè: il tecnico era talmente convinto dell'utilità del bosniaco da convincere il club a mollare la presa su Immobile.

La resa però è arrivata già dopo le prime sedute d'allenamento, quando preparatori, fisioterapisti e lo stesso tecnico si erano accorti che riportare Dzeko al top della forma fosse impossibile. Non a caso la Fiorentina con lui e Kean in coppia è durata in pratica solo il tempo delle amichevoli estive. Appena due reti, in Conference, e più parole che minuti in campionato: l'addio in questo mese di gennaio è quasi certo e la destinazione più probabile è il Genoa, diretta concorrente per altro nella corsa salvezza.