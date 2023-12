Vi ricordate di Sutalo? Dopo la Fiorentina c'è un altro club di Serie A che segue il difensore

Non ci ha messo molto tempo Josip Sutalo a prendersi il posto da titolare all'Ajax. Il difensore centrale croato, in estate a lungo seguito dalla Fiorentina, era passato al club olandese dalla Dinamo Zagabria. E se la sua presenza con i lanceri è ormai fissa, la stagione della squadra di Amsterdam non va per il verso giusto.

Dopo l'interesse della Fiorentina, sul giocatore avrebbe messo gli occhi per la prossima estate l'Atalanta. Lo riporta tuttoatalanta.com.