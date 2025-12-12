L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio chiedendo la parola per fare un appello: “Quando le cose vanno così male, uno pensa anche a cosa può fare lui personalmente o cosa possiamo fare tutti. La situazione di oggi credo stia a cuore a tutti. Poi, noi tifosi viola siamo sempre a criticare perché è nella nostra indole, sono insite in noi ed è una manifestazione di affetto”.

“Un appello: mettiamo tutti qualcosa di viola a colorare Firenze”

“Al di là di chi indossa la maglia, tutti noi abbiamo passione per quei colori e per la Fiorentina. E allora, perché tutti noi non facciamo vedere qual è la nostra passione in città? Tutti i negozi, tutte le attività, tutte le famiglie… Chi ha voglia di mettere fuori una bandiera viola, un fiocco viola, qualcosa di viola”.

“Stiamo vivendo un dramma sportivo. Ma amiamo tanto la Fiorentina”

“Al di là delle critiche e tutto quanto, stiamo vivendo tutti un dramma sportivo. Tutta la città, dunque, potrebbe fare un gesto per far vedere a questi ragazzi che la Fiorentina, al di là dell'atteggiamento criticone e pesante, è amata da Firenze. Noi questa maglia la amiamo. Vorrei far capire a questi ragazzi che, al di là di tutto quello che è successo, possiamo mettere tutto da parte. Poi, a risultato acquisito, riprenderemo i discorsi e bomba libera tutti. Ma non prima”.