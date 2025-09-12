Dalle parole di Pradè alle rassicurazioni di Pioli. Per Comuzzo sono state settimane delicate, ma ora è il momento di farsi valere in viola

Pietro Comuzzo è rimasto alla Fiorentina. Ed è un aspetto tutt'altro che scontato, sentendo le parole del direttore sportivo Daniele Pradè nella recente conferenza stampa: “Un'offerta di 35 milioni è irrinunciabile, sono tanti soldi. Ma io non sono la proprietà, siamo due cose diverse. Rispetto la scelta che ha fatto il ragazzo di rimanere a Firenze”.

Per un Pradè poco incoraggiante, c'è un Pioli che dà fiducia a Comuzzo

Non un inno all'ottimismo, specialmente considerando le settimane complicate che il classe 2005 ha passato, con due partite non particolarmente brillanti. Ma adesso la musica può cambiare: la permanenza è il segnale che Comuzzo rappresenta un perno di questa Fiorentina. E a confermarlo è lo stesso allenatore, Stefano Pioli.

I momenti complicati sono alle spalle, ora c'è il campo

“Pietro ha passato giorni complicati durante il mercato con tutte le offerte che gli sono arrivate, ma adesso sta bene ed è concentrato. Deve crescere, è giovane, ma lo vedo sempre più attento e determinato ed è una certezza della nostra squadra”. Parole finalmente di conforto per Comuzzo, indirizzato verso una nuova stagione con la maglia della Fiorentina dove potrà dimostrare il suo valore. Il peggio, cumulato nelle ultima settimane di mercato colme di incertezza, sembra essere passato.