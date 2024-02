Juric: "Anche noi vorremo stare lassù, insieme alla Fiorentina. Ma qua forse c'è troppa mediocrità"

Ivan Juric, tecnico del Torino, si è detto non proprio soddisfatto del pareggio contro l'ultima in classifica, che ha impedito anche l'aggancio alla Fiorentina in classifica:

“Sentir parlare di mediocrità è triste”

“Oggi non è stata una bella giornata, la squadra ha deluso e poteva fare di più. Tutti ci spacchiamo il culo e lavoriamo forte, ma non è apprezzato così tanto. Il mio più grande rammarico è proprio questo, sentire parlare di mediocrità è una tristezza unica”.

“Potevamo essere insieme alla Fiorentina”

E ancora: “Il valore del Toro non è così dominante per vincere queste partite. Abbiamo una continuità di risultati negli ultimi due o tre mesi fantastica, anche quando abbiamo perso siamo stati tosti. Dopo lo 0-0 con l’ultima siamo dispiaciuti, ma la squadra ha lottato e bisogna stare tutti insieme. Poi è normale che anche noi vogliamo stare lassù, vincendo saremmo stati con la Fiorentina. Non ci siamo riusciti, ma abbiamo fatto tutto ciò che si poteva”.