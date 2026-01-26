L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato in occasione della messa in suffragio di Rocco Commisso.

‘Rocco ha fatto qualcosa di incredibile per la Fiorentina’

“Sono tanti i ricordi di Rocco, un padre di famiglia per tutti, che non faceva distinzioni, il ricordo più grande che ci lascia è che era veramente umano, di grandi valori, il cui modo di comportarsi non è mai cambiato. Lascia un grandissimo vuoto, ma ha fatto qualcosa di incredibile per la Fiorentina”.

'Era davvero una brava persona

“Lascia qualcosa di unico in Europa come il Viola Park, un'opportunità incredibile per i ragazzi. A volte si fa retorica quando qualcuno viene a mancare, ma in questo caso va detto che il presidente era davvero una brava persona. Un abbraccio alla famiglia, ci manca”.