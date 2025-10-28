Intervenuto a Toscana TV, il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha commentato il pari interno della Fiorentina contro il Bologna, esprimendo varie perplessità sul momento della squadra di Pioli.

‘La squadra non gioca contro Pioli, però…’

“Il calcio è strano, con la clamorosa occasione fallita da Dodô la Fiorentina finisce quasi per avere dei rimpianti. Una gara strana da commentare, sullo 0-3 era una partita persa, poi la Fiorentina ha messo dentro carattere e nervosismo. Questo pareggio ci dice che quantomeno la Fiorentina non gioca contro l’allenatore, però… non gioca. Per larga parte non ha giocato, è stata in balia dell’avversario, non riesce ad esprimere il suo valore”.

‘Fiorentina fragile e prigioniera delle sue paure’

“Il punto, per come è arrivato, è di platino, ma i dubbi restano tutti. La Fiorentina è fragile, al di sotto di ciò che vale, sul piano tecnico non avrebbe meritato. Una squadra che ha grande difficoltà a fare la gara, a centrocampo, non riesce a rifornire l’attacco: nessun pallone per Kean e Gudmundsson. Una squadra prigioniera delle sue paure, e che alle prime difficoltà si è liquefatta. E se l’aspirina è Sabiri… vuol dire che c’è qualcosa che non torna”.