De Condé: "Aspettavamo da tempo un avversario importante come la Fiorentina. Possiamo trasformare una stagione fin qui mediocre"

Il direttore tecnico del Genk Dimitri De Condé ha parlato della gara contro la Fiorentina e di una stagione non propriamente positiva per la squadra belga, fino a questo momento. Ecco cosa ha detto a Hbvl.be: “Sinceramente aspettavamo da tempo una partita di riferimento e un avversario importante come la Fiorentina da affrontare. Per una volta la squadra va oltre, si rende conto del valore dell'incontro”.

E aggiunge: “Tutti credono che potremo fare una grande prestazione, me compreso. Basta poco per trasformare una stagione mediocre in una bella. Ma deve essere dimostrato sul campo”.