Verso la Fiorentina: Spalletti conta di recuperare mezza difesa e il grande ex di turno

La Juventus continua la preparazione in vista della partita contro la Fiorentina. In tal senso, da Torino arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni degli infortunati in casa bianconera.

Le condizioni dei difensori della Juve

Lloyd Kelly, difensore di Spalletti, ha ormai superato completamente il problema muscolare che lo aveva tenuto fermo ai box, tornando nella giornata di ieri ad allenarsi col gruppo.

Un altro difensore, fermo da oltre un mese, rientrerà in gruppo nella giornata di oggi, candidandosi fortemente verso la convocazione a Firenze. Stiamo parlando di Juan Cabal.

E poi c'è il grande ex…

In conclusione, restano ancora incerte le condizioni del grande ex di turno: Dusan Vlahovic. L'attaccante, uscito malconcio dalla gara contro l'Inghilterra, non ha ancora smaltito le fatiche internazionali, anche se si registrano alcuni, piccoli miglioramenti. La sua presenza al Franchi sabato è alquanto improbabile, ma le prosime ore saranno decisive in tal senso.