Daniele Rugani parla dell'approdo alla Fiorentina e dell'obiettivo salvezza nella sua presentazione da nuovo calciatore viola.

"A 31 anni ancora la carriera può dare molto e la seconda parte può essere anche migliore. Entrano in gioco componenti come l'esperienza. Ringrazio Paratici per le parole spese per me ma lascio agli altri i giudizi e cercherò di rispondere sul campo. Non vedo l'ora di aiutare la Fiorentina, non me l'aspettavo di lasciare la Juventus ma il calcio è così, arrivano le occasioni e c'è quello che uno sente dentro che spesso fa la differenza. C'è stata l'opportunità di andare a Firenze e ho seguito l'istinto che ho avuto, sono carico sotto ogni punto di vista".

“Paratici non l'ho sentito prima di arrivare qua, sapevo che sarebbe arrivato e per me è una gioia rincontrarlo, ci siamo tolti grandi soddisfazioni assieme. C'erano altre situazioni in ballo ma sono felice che si sia concretizzata l'opzione Fiorentina ed è andata così appena abbiamo sistemato tutto. Dobbiamo sapere che ora occorre continuità, non dobbiamo montarci la testa per la vittoria di Como, gli obiettivi sono diversi da inizio stagione e serve consapevolezza a riguardo. Ogni partita sarà una finale e saranno gare pesanti: la squadra lo sa”.