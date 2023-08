Giuffredi: "Ranieri? Italiano non ha paura di mettere i giovani. E adesso Luca è pure un titolare della Fiorentina"

Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi, Fabiano Parisi, e anche di Luca Ranieri, è intervenuto a Radio Crc parlando proprio del centrale della Fiorentina. Sentite cosa ha detto su uno dei probabili titolari della sfida di questa sera:

“L’anno scorso nella Fiorentina avevamo Ranieri, non era neanche stato portato in ritiro, poi a dicembre ha cominciato giocare diventando titolare. Quando hai un allenatore come Italiano che non ha paura di mettere giovani e di cambiare, puoi avere occasioni”.