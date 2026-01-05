Il punto sul mercato: tanti nomi per il centrocampo viola. Piace Miretti, idea Dzeko come contropartita. Samardzic incedibile, su Fazzini...

Entra nel vivo il mercato di gennaio della Fiorentina: se ad oggi l'unico movimento ufficiale è quello di Solomon, arrivato in prestito dal Tottenham, è altrettanto vero che si stanno muovendo, e non poco, le acque attorno alla rosa viola. L'obiettivo della ristrutturazione passerà, inevitabilmente, da un mese di gennaio forbito di trattative, e la Fiorentina ha già iniziato a guardarsi attorno.

Accordo quasi chiuso

Vicinissimo alla chiusura l'accordo tra Martinelli e la Sampdoria: sei mesi di prestito, come richiesto dal ragazzo, in vista di una metà di stagione che lo vedrà impegnato in cadetteria, accumulando esperienza per la prossima stagione, nella quale potrebbe giocarsi le sue carte e strappare il posto da titolare. Restano da capire il futuro di De Gea e, ovviamente, quello della Fiorentina.

I nomi per il centrocampo

In entrata, invece, è una Fiorentina a caccia di centrocampisti: il primo nome sulla lista di Paratici sembrerebbe essere quello di Miretti, con la Juventus che non si opporrebbe a una sua cessione. Addirittura, come contropartita, potrebbe essere inserito Dzeko, coi bianconeri che hanno bisogno di un attaccante ‘tappabuchi’ fino a fine anno.

Piace anche Casadei, del Torino, ma il nome caldo è quello di Brescianini dell'Atalanta, che piace sia in Italia che all'estero: si è infatti inserito il Bournemouth, dalla Premier. Sempre de Bergamo, invece, arriva la fumata nera per Samardzic: Palladino ha fatto muro e lo considera incedibile.

Il nodo Fazzini

Infine, sulla trequarti, sembrerebbe Baldanzi l'oggetto di interesse del mercato viola: il poco spazio alla Roma - anche per via di un infortunio che lo sta limitando - potrebbe renderlo un'occasione per la Fiorentina. Per fare spazio, la società viola avrebbe offerto Fazzini alla Lazio e al Bologna, ma al momento il ragazzo non vuole muoversi da Firenze, essendo arrivato in estate.