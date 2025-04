Da enfant prodige a riserva di Pablo Marì: Comuzzo e la cronaca di una gestione incomprensibile

Da miglior centrale italiano giovane, ricercato da mezza Italia e con un valore attestato attorno ai 30 milioni, a riserva di Pablo Marì: questa in estrema sintesi la traiettoria della stagione di Pietro Comuzzo, che a dicembre aveva il mondo tra le mani e che, vedendo l'arrivo del centrale spagnolo, difficilmente avrà pensato di diventare il suo sostituto.

E invece Palladino, quando ha chiesto a gran voce alla dirigenza l'acquisto di Pablo Marì, suo fedelissimo nel biennio brianzolo, aveva in programma di renderlo il pilastro della sua ritrovata difesa a tre: alto, forte fisicamente e roccioso, le caratteristiche ci sono. Ma il Monza, se ne sarà accorto Palladino, non è certo la Fiorentina: non che il centrale spagnolo abbia fatto disastri, ma sicuramente non si è nemmeno mai reso protagonista di prestazioni eccellenti. Quantomeno, non da spodestare un Comuzzo che invece era veramente in forma, relegandolo a “difensore di coppa”.

Le statistiche non mentono: dal suo arrivo, Marì ha giocato tutte le partite di Serie A per le quali è stato disponibile, eccetto le prime due (per ovvi motivi di adattamento): al contrario, Comuzzo ha disputato solo le tre partite di Conference League affrontate dai viola. Ancora più stranamente, Comuzzo è sempre subentrato nelle partite di Serie A dove Marì ha giocato titolare, ma non lo ha mai sostituito. Problema di ruolo? Macché: in Europa è proprio lui a giocare da centrale nei 3 di difesa.

Spalletti ci ha visto qualcosa e lo ha convocato in Nazionale, Conte ha invece provato a portarlo a Napoli: Palladino ha altre idee e, almeno per il momento, i risultati gli danno ragione. Ma, anche senza voler entrare nella smielata retorica de “i giovani in Italia non giocano”, è evidente la gestione francamente incomprensibile di un ragazzo che, inevitabilmente, si sta svalutando e sta perdendo prezioso ritmo gara, fondamentale per la sua crescita. Indizio di mercato? O paure infondate?