VIDEO - Tranquillità, sicurezza, precisione: a San Siro un Christensen praticamente perfetto col pallone tra i piedi

Uno dei giocatori più impegnati nell'ultima partita tra Inter e Fiorentina è stato sicuramente Oliver Christensen. A differenza della gara contro il Lecce, dove sostanzialmente non era riuscito a compiere neanche una parata, a San Siro Lautaro e compagni hanno impegnato più volte il portiere danese, che se l'è cavata bene al netto del pasticcio in occasione del rigore del 3-0.

Ma se le parate sono state evidenti agli occhi di tutti, ciò che non si trova negli highlights e che ai più è passato in archivio dopo il triplice è il coinvolgimento di Christensen nel gioco con i piedi. Come si evince nel video qui sotto, il danese ha toccato almeno una ventina di palloni, dimostrandosi sempre molto sicuro e preciso nei passaggi o nei lanci lunghi.

Un aspetto come sappiamo molto caro alla filosofia di Italiano: chissà che questa abilità da parte di Christensen, qualora venisse confermata, non posso far pendere la bilancia dalla sua parte nel dualismo con Terracciano.