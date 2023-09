Un ruolo delicato, senza gerarchie. Ma la Fiorentina se lo può permettere?

Da che mondo è mondo, il ruolo del portiere è sempre stato uno dei più delicati (se non il più delicato, al pari del centravanti) per ogni squadra.

Stando a quello che possiamo leggere stamani su La Repubblica, Italiano per la sua Fiorentina ha deciso di non stabilire una gerarchia tra estremi difensori; in sostanza Christensen e Terracciano si giocheranno il posto da titolare di settimana in settimana, di partita in partita. Partono alla pari, poi sta a loro durante la settimana (e durante ogni gara) fare il resto.

Ma la Fiorentina può permettersi una situazione simile? Perché andare controcorrente rispetto al resto del mondo? E' indubbiamente una scommessa che, come tale, comporta vantaggi e rischi. Per il momento questa alternanza non è che abbia dato grandi frutti, ma è anche vero che i viola hanno giocato cinque partite ufficiali fin qui e di tempo, per raddrizzare la rotta, ce n'è a volontà.