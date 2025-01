Delio Rossi: "Lazio-Fiorentina? Sono rimasto legato a entrambi gli ambienti. Domenica c'è chiaramente una squadra che sta meglio"

L'allenatore ex Fiorentina e Lazio Delio Rossi è doppio ex d'eccezione per la sfida di domenica all'Olimpico. Il tecnico ha parlato a Lazionews24.com: “In Serie A ho allenato per 18 anni consecutivi, per forza di cose ogni domenica c'è una partita che mi ricorda qualcosa. Sono rimasto legato sia alla Lazio che all'ambiente viola, a entrambi”.

“La Lazio sta decisamente meglio della Fiorentina”

Sulla gara di domenica: “Ci sono i presupposti per una bella partita. Anche se c'è chiaramente una squadra (la Lazio) che sta molto meglio dell'altra. La prestazione a Verona dei ragazzi di Baroni è da squadra consapevole delle proprie capacità, hanno messo in chiaro le cose”.