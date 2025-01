Baroni: "Siamo un po' corti, ma la Lazio ha giocatori importanti. Sono felice di aver recuperato Pedro e Noslin, Tavares..."

In vista della gara contro la Fiorentina, in programma domenica, nel mezzo la Lazio deve affrontare anche un impegno in Europa League, contro la Real Sociedad. Il tecnico biancoceleste Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa sulle condizioni dei singoli: “La rosa è un po' corta, è vero, soprattutto dietro. A tal proposito la società sa cosa fare, agiremo su giocatori di prospettiva. Però sono comunque contento di aver recuperato dei giocatori fondamentali. Pedro e Noslin, ad esempio, si stanno allenando bene e sono recuperati. Già domani dovranno darci il loro contributo”.

“Nuno Tavares sta bene. Riposo per Guendouzi o Rovella? Sto valutando”

E aggiunge: “Dico sempre che conta giocare in sedici, quindi chi entra è importante quanto chi parte titolare. Potrebbe riposare uno tra Guendouzi o Rovella, sto valutando. Nuno Tavares? Sta bene, sta recuperando la migliore condizione. Stia sereno, deve avere la gioia per giocare forte”.