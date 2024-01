La trattativa, mediata da Moggi, che ha ripreso vita in settimana

Il borsino degli esterni della Fiorentina è praticamente impazzito. Attualmente ci dice che le quotazioni di Ruben Vargas sono in forte risalita.

La mediazione di Moggi

Su La Nazione si legge stamani che la trattativa, mediata da Alessandro Moggi, ha ripreso vita nella tarda serata di martedì. E' così che Vargas, nelle ultime ore, ha contro-sorpassato Brian Rodriguez.

La cifra che vorrebbe spendere la Fiorentina

Anche in questo caso, la Fiorentina non vorrebbe andare oltre i 7 milioni di euro di esborso: basteranno per convincere l'Augsburg?