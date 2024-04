Il giornalista di Sky Massimiliano Nebuloni ha fatto il punto da casa Atalanta a Radio Bruno, alla vigilia della decisiva sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

‘Molto difficile sia rischiato Scalvini, ecco gli infortunati. Davanti c’è Scamacca'

"Da capire se l’Atalanta recupererà Scalvini ma appare molto difficile, non si vogliono correre rischi in vista della semifinale di Europa League contro il Marsiglia, più probabile che possa fare un rodaggio domenica prossima contro l’Empoli. Senza Holm e Toloi che si sono fatti male a Monza domenica scorsa. Il resto della squadra sta bene, Gasperini contro il Monza ha cambiato 8 uomini rispetto alla gara col Liverpool, mai aveva fatto un turnover così massiccio ma le energie vanno gestite ed è la prima volta che l’Atalanta arriva a questo punto della stagione a giocarsi tutto su tutti e tre i fronti. In avanti ci sarà Scamacca, poi Gasperini ha l’imbarazzo della scelta perchè stanno tutti bene; per il resto il tecnico atalantino si affiderà ai migliori".

‘Vincere un trofeo sarebbe il coronamento del ciclo straordinario di Gasperini’

“Un qualcosa di materiale da mettere in bacheca sarebbe sponda Atalanta il coronamento di un ciclo straordinario di 8 anni con Gasperini, dalla valorizzazione dei tantissimi giovani alla qualificazione alla Champions League. Per una società di una città di poco più di 100.000 abitanti sarebbe un risultato pazzesco. È chiaro che vincere un trofeo è qualcosa che un pochino manca, benchè il lavoro seminato dalla società sia incredibile. In Europa League adesso l'Atalanta affronterà il Marsiglia come se fosse più forte del Liverpool, ma iniziano a farci la bocca alla finale della competizione”.