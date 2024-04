Infantino non gioca proprio mai. Quella scelta invernale difficile da capire

Ormai non ha più senso parlare di mistero per Gino Infantino, poiché la situazione del 2003 argentino ha assunto col tempo i margini della ragionevole certezza. L’ex Rosario Central non si è mai visto nella sua prima stagione alla Fiorentina e l’infittirsi degli impegni, andato di pari passo l’aumentare degli acciacchi dei vari calciatori, non ha certo permesso al giovane centrocampista di trovare maggiore spazio. Per Infantino di posto non ce n’è, ed è evidente che non ce ne sarà fino al termine della stagione.

E se non gioca nemmeno con la Salernitana…

Se neppure a Salerno contro una squadra pressoché retrocessa Infantino non gioca neppure uno scampolo di gara, appare manifesto che sia oltre i margini della rosa. Il mancino sudamericano non è ritenuto all’altezza per poter avere dei minuti con la Fiorentina e l’unica gara stagionale dal primo minuto l’ha giocata con la Primavera di Galloppa, faticando non poco a trovare ritmi e misure in campo, nonostante l’esperienza già nella Primera Division argentina.

Infantino in azione con la Nazionale Under 23 argentina

Una stagione che apre molti interrogativi

Resta difficile da capire, a maggior ragione guardando allo sviluppo della stagione, perchè nel mercato di riparazione Infantino non sia stato ceduto in prestito. Di fatto il giocatore rosarino sta perdendo una stagione ed è anche uscito dal giro della Nazionale Olimpica Argentina della quale faceva parte e con cui si era messo in mostra. Al termine dell’anno la separazione con la Fiorentina, momentanea o definitiva che sia, appare oggi come la naturale e inevitabile soluzione.