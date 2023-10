Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha toccato più argomenti a Sky Sport prima della gara di Conference League: "Dobbiamo cercare di dare possibilità a ragazzi di valore che stanno trovando meno spazio perché altri stanno rendendo. Sono dinamiche di spogliatoio che vengono fuori nel corso della stagione, ma stasera possono dimostrare le loro qualità. La squadra deve vincere e mi auguro che sia una bella partita".

Sugli attaccanti viola afferma: "Oggi ho parlato con loro, altrimenti non se ne viene fuori. Finché la squadra vince va tutto bene e chi segna non importa, l'importante è continuare su questa strada. E' un momento così, quando dico che ci devono mettere del loro parlo di quello che vedo in allenamento. Lì segnano e hanno guizzi: devono ripetersi anche in partita. Siamo solo alla nona di campionato e alla terza in Conference, è tutto aperto e bisogna aspettare chi è un po' in difficoltà".

Sul centrocampista Barak, titolare questa sera, dichiara: "Sta bene, ma ha avuto un problema parecchio serio tanto da stare fermo tre mesi senza nemmeno fare una corsetta. Stiamo cercando di metterlo in condizione di rendere come sa fare lui, oggi ha la possibilità di alzare il minutaggio. Ha bisogno di tempo perché ha una struttura importante, ma sa inserirsi e pian pianino inizierà ad riassaporare il campo.

E infine su Cukaricki avversario di questa sera si esprime così: "Parliamo di una squadra giovane, non molla e non esce dalle partite, se vogliamo far bene dobbiamo approcciarla con ritmo ed intensità. Va sbloccata la gara nei primi minuti, altrimenti si complica".