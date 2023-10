In vista della sfida contro la Fiorentina di domani, l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa: “La Fiorentina è molto forte, parlano la classifica e la storia recente. Mi piace molto come lavorano. Però quella di domani, per noi, potrebbe essere un'opportunità, vogliamo misurarci. In primis, io voglio vedere se sono all'altezza di Italiano. Ma anche i calciatori si misureranno con quelli ritenuti più bravi, è una sfida stimolante in un bell'ambiente”.

Su Baldanzi: “Ha acciacchi, è tornato nelle condizioni che tutti conoscete. Vediamo come va oggi, ci sono ancora due giorni per valutare al meglio. L'insidia maggiore? La forza della Fiorentina, indubbiamente. Tutti la leggono, però poi ci sono i fatti. E contro di loro non è mai facile”.