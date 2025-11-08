Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato a Cronache di Spogliatoio la l'attuale situazione della Fiorentina ultima nella classifica di Serie A a quattro punti.

“Una Fiorentina così si merita di essere ultima”

Biasin si è pronunciato così sulla squadra viola: "La Fiorentina è quello che realmente appare, ovvero una squadra con 4 punti dopo 10 partite. Il problema non è solamente la classifica, ma se sei ultima è perché te lo meriti, perché tutto quello che abbiamo visto in Serie A ti dice di una squadra che è in difficoltà su tutti i punti di vista. Adesso sta cercando di mettere a posto i pezzi, perché a un certo punto si è trovata senza allenatore, senza direttore sportivo, senza proprietà, perché è dall'altra parte del mondo e se vogliamo anche senza stadio, perché è a metà. Effettivamente è difficile mettere insieme le cose nella crisi. Se partono bene le cose bene o male te la cavi, se invece partono male è un attimo che viene giù tutto, perché si è fragili".

“Situazione delicata, ma c'è tempo per sistemare"

Poi ha proseguito: "C'è tutto il tempo per mettere a posto, arriva un allenatore che almeno darà un po' di spirito, però attenzione perché è una situazione delicata. Guardi i giocatori in faccia e lo vedi che sono a terra".