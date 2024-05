La Nazione: Tutti in piedi per Italiano

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Tutti in piedi per Italiano".

Pagina 4

Attenzione concentrata sul tecnico gigliato: “Notte amarcord col Napoli Ultima in viola al Franchi Applausi, critiche, Europa Tutto l’Italiano di Firenze”. Sottotitolo: “Il gioco alla Zeman e il rapporto con la società e con i tifosi: mille emozioni”.

Pagina 5

Si apre con: “Caccia al posto che vale Conference 2025 Nico, Belotti e i big: gioca la Fiorentina 1”. Sottotitolo: “L’allenatore vuole battere il Napoli per assicurarsi l’ottavo posto e ha deciso di schierare la formazione migliore. Più Castrovilli”. In taglio medio: “Bonaventura ci crede: l’Europeo è possibile”. E infine: “Tutti ad Atene: già venduti 4500 biglietti”.