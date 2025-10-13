E Piccoli scalpita...da ogni parte!
C'è attesa per il responso per Moise Kean che darà la risonanza magnetica alla quale si sottoporrà quest'oggi ad Udine.
Ma intanto, sia in ottica Fiorentina, che in quella nazionale italiana, c'è un Roberto Piccoli che scalpita.
L'alternativa a Kean
E' lui l'alternativa a Kean in ogni caso sia per il match contro Israele di domani che per la trasferta contro i rossoneri alla ripresa del campionato.
Gli occhi di molti addosso
Pagato, e tanto, nel corso dell'ultima estate da parte del club di Rocco Commisso, l'ex giocatore del Cagliari ha ora gli occhi puntati addosso da parte di molti, a cominciare da quelli del selezionatore azzurro, Gennaro Gattuso, che crede molto in lui.
