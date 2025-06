Esposito incanta al Mondiale per Club. Il giovane attaccante convince l'Inter che chiude la porta ai possibili acquirenti

Negli scorsi giorni era emersa l'ipotesi di una possibile trattativa tra la Fiorentina e l'Inter per il giovane attaccante Francesco Pio Esposito, il più piccolo dei tre fratelli. L'affare era sembrato subito complicato date le richieste della squadra nerazzurra; adesso, dopo le prestazioni sontuose di Esposito al mondiale per club, la porta sembra essersi definitivamente chiusa.

La decisione dell'Inter

L'attaccante ex Spezia non ha ancora venti anni, ma nelle partite d'oltreoceano è sembrato comodo come sul divano di casa. Gli elogi da parte di Chivu infatti non sono mancati: “Si pensa sia bravo solo in area, ma non è così, è bravo ovunque, regge il duello in tutte le zone del campo. Lo conosco da quando era più basso di me: questa prova è un premio alla sua intelligenza”. Proprio il rapporto con il neo tecnico interista, unito alle sue qualità, hanno determinato la scelta della società nerazzurra: Esposito rimarrà all'Inter.

I risvolti per la Fiorentina

Nessuna cessione dunque, nemmeno in prestito. Ecco che le possibilità di vedere il talentuosissimo attaccante in maglia viola la prossima stagione si riducono notevolmente. Pradè, soprattutto in caso di cessione di Kean, dovrà acquistare sicuramente un attaccante; questo però non sarà Francesco Pio Esposito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.